Aachen/Münster - Hitze vernichtet 700.000 Bäume in NRW

Die Waldbrandgefahr sei trotz des Gewitterregens vom Donnerstag weiterhin hoch, sagt Michael Blaschke von Wald und Holz NRW. Damit der trockene Waldboden wieder Wasser aufnehmen könne, müsse es drei Wochen am Stück regelmäßig regnen.

Nach dem Durchzug einer Unwetterfront hat sich der gestörte Bahnverkehr in Norddeutschland am Freitag schrittweise wieder normalisiert. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, wurden die Fernstrecken zwischen Hamburg und Hannover sowie Puttgarden und Kopenhagen am frühen Nachmittag wieder freigegeben, die Strecke zwischen Hamburg und Bremen sollte folgen. Bundesweit hatten Gewitterzellen mit Sturm und Starkregen am Donnerstag teilweise erhebliche Schäden verursacht.

Die Böen stürzten Bäume um und wirbelten Hindernisse durch die Luft. In Hamburg wurden nach Polizei-Angaben vom Donnerstag zwei Jugendliche im Alter von 15 und 18 Jahren von einem umstürzenden Baum eingeklemmt. Insgesamt gab es 330 Wettereinsätze. (afp/dpa)