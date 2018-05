Region - Hitze und Sonnenschein am Wochenende, dann Schauer und Gewitter

Region. Das Wetter am Wochenende präsentiert sich von seiner besten Seite: Am Samstag und Sonntag stehen zwei sonnige Tage ins Haus. Regen und Gewitter machen eine Pause – zumindest kurzfristig.

Am Wochenende setzt sich dann herrliches Sommerwetter durch. Nachdem Gewitter die Region in den letzten Tagen schon fast täglich geplagt haben, wird das Wochenende aller Wahrscheinlichkeit nach von ihnen verschont bleiben.

Wie Eifelwetter meldet, klettert das Thermometer dabei am Samstag bis auf sommerliche 27 Grad, am Sonntag sogar bis auf 30 Grad. Entlang des Rheins sollte es am wärmsten werden. So war das Thermometer in Köln am Samstagvormittag bereits auf 23 Grad geklettert, in München maß der DWD 16 Grad.