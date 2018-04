Aachen/Herzogenrath/Lindern - Heroin und Amphetamin: Bundespolizei stellt Drogenschmuggler

Aachen/Herzogenrath/Lindern. Im Rahmen von Grenzfahndungsmaßnahmen hat die Bundespolizei am Wochenende in Aachen, Herzogenrath und Lindern mehrere Menschen festgenommen und nicht geringe Mengen an Heroin und Amphetamin beschlagnahmt

In Herzogenrath nahmen die Beamten laut Polizeibericht einen 49-jährigen Drogenschmuggler fest. Der polizeibekannte Mann hatte 109 Gramm Heroin in einem Schwarzmarktwert von mehreren tausend Euro aus den Niederlanden über Grenze gebracht. Als er die Polizisten sah, flüchtete er zunächst, bis er nach kurzer Verfolgung schließlich gestellt werden konnte. Nach seiner Festnahme wurde er der Zollfahndung übergeben, die ihn wenig später dem Amtsgericht Aachen vorführte. Der zuständige Haftrichter verhängte Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten.

Über 52 Gramm Amphetamin führte ein 28-Jähriger mit sich, als er am Aachener Hauptbahnhof gestellt wurde. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten neben den Betäubungsmitteln auch ein Butterflymesser. Er wurde wegen des unerlaubten Waffen- und Betäubungsmittelbesitzes angezeigt.

Ein 23-Jähriger hatte wegen mehreren Eigentumsdelikten vom Amtsgericht Krefeld eine Restfreiheitsstrafe von 146 Tagen von einer Gesamtstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten abzusitzen. Er wurde an einem Bahngleis in Lindern von den Beamten der Bundespolizei kontrolliert. Der 23-Jährige wurde festgenommen und in den Gewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen gebracht.

Auch bei einem 24-Jährigen klickten die Handschellen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft in Osnabrück vor. Er hatte gegen Bewährungsauflagen des Amtsgerichtes Meppen verstoßen, das ihn 2016 zu einer Freiheitsstrafe von ein Jahr und zwei Monaten wegen Nötigung verurteilt hatte. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Aachen eingeliefert.