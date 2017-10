Köln.

Ach, Helene. Ja, es gibt sie immer noch. Die Miesmacher, die Unwissenden. Diejenigen, die Dich in die Schlagertussi-Box packen und das Etikett „seicht“ draufkleben. Sie hätten Dich am Dienstagabend in Köln erleben sollen. Nach gut drei Stunden (mit Pause) hätten auch sie es – endlich – erkannt: Du hältst das, was Deine Songtexte versprechen. Du bist ein „Phänomen“.