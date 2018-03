Aktive Tennisspielerin und Borussia-Fan

Christiane Fleischer, geboren 1963, wuchs in Krefeld auf. Dort, sagt die 54-Jährige, ist auch heute noch ihr Freundeskreis. Sie lebt mit ihrem Mann nahe Krefeld in Willich-Schiefbahn, hat eine Dauerkarte für die Spiele von Borussia Mönchengladbach, ist selbst sportlich als Tennisspielerin in der 2. Verbandsliga für Grün-Weiß-Grün Krefeld aktiv und geht gerne wandern. So hat es sie auch schon mehrmals ins Hohe Venn verschlagen.

Beruflich hat es sie selten lange an einem Ort gehalten. Ihre Karriere als Richterin begann 1993 am Landgericht Mönchengladbach. Gut drei Jahre später wurde sie bereits mit Verwaltungsaufgaben betraut. 2002 wechselte sie zum Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) und übernahm neben der Richtertätigkeit dort gleich zwei Dezernate. 2008 wurde sie Vizepräsidentin am Landgericht in Duisburg, kehrte 2013 als Vizepräsidentin zum OLG in Düsseldorf zurück, um schon im Jahr darauf als Präsidentin zum Landgericht nach Krefeld zu wechseln. Dreieinhalb Jahre später wurde sie im Februar zur Landgerichtspräsidentin in Aachen ernannt. Heute ist ihr neunter Arbeitstag im Justizzentrum.