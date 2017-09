Hambacher Forst: Grüne bitten RWE um Aussetzung der Rodung

Düren/Merzenich.

Die Grünen bitten den Energiekonzern RWE, die weitere Rodung des Hambacher Forstes über den kommenden Winter auszusetzen. Die Stilllegung zweier Blöcke im Kraftwerk Frimmersdorf „zeigt uns deutlich, dass RWE großes Interesse daran hat, sich maßgeblich an der Klimaverbesserung im Sinne des Abkommens von Paris zu beteiligen“, erklärte Bruno Voß, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Dürener Kreistag, am Mittwoch in einem offenen Brief an RWE.