Haben Sie Fragen an Armin Laschet? Stellen Sie sie!

Aachen. Was sagt Armin Laschet zum Unterrichtsausfall, zum Abitur, zur Inklusion, zu den Kitas, was zur Maut und zu Staus auf den nordrhein-westfälischen Straßen? Welche Rezepte hat er im Bereich Innere Sicherheit? Was sagt der ehemalige Integrationsminister zur Flüchtlingspolitik und zur Integration, was zur Türkei?

Welche Koalition strebt er an und welche Chance hat ein Bündnis zwischen CDU, FDP und Grünen? Wie steht es um die Wirtschaft in NRW? Um die Digitalisierung? Wie viel Freiheit brauchen die Hochschulen? Fragen über Fragen, und das ist gewiss nur eine allgemeine Übersicht; denn Sie, liebe Leserinnen und Leser, sitzen in den ersten Reihen, wenn es wenige Tage vor der NRW-Landtagswahl heißt: „Fragen an Armin Laschet“.

Der CDU-Spitzenkandidat ist Gast unseres Politik-Forums am Montag, dem 8. Mai, 19 Uhr, im Energeticon Alsdorf, Konrad-Adenauer-Allee 7. Das Fördermaschinenhaus auf dem ehemaligen Alsdorfer Zechengelände ist ein imposantes Baudenkmal, errichtet im neoromanischen Stil, und das zentrale Gebäude des Energeticon.

Moderiert wird der Abend vom Chefredakteur unserer Zeitung, Bernd Mathieu. Die Leserinnen und Leser sollen ausreichend Gelegenheit haben, ihre Fragen an den CDU-Landesvorsitzenden und stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden aus Aachen zu stellen, der neuer Ministerpräsident werden will. Anschließend berichten wir darüber ausführlich in Wort, Bild und Video.

