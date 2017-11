Vier Köche in der Region tragen einen Stern

Der Guide Michelin zeichnet seit 1966 Restaurants in Deutschland mit einem oder mehreren Sternen für ihre Leistungen aus.

In unserer Region haben sich vier Köche jeweils einen Stern erkocht: in Aachen Christof Lang (La Bécasse) und Maximilian Kreus (St. Benedikt) sowie in Würselen Kurt Podobnik (Alte Feuerwache). In Heinsberg-Randerath hat Alexander Wulf in diesem Jahr von Rainer Hensen die Leitung des St. Jacques übernommen. Den Michelin-Stern, den das Restaurant seit 2002 trägt, hatte Wulf bereits im vergangenen Jahr erstmals „verteidigt“.