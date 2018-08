Straelen - Großer Waldbrand am Niederrhein gelöscht

Straelen. Das Feuer in einem Waldstück in Straelen am Niederrhein ist gelöscht. Am Samstagabend konnten die Flammen unter Kontrolle gebracht werden, sagte Stephan Derks von der Feuerwehr Kleve am Sonntag. Rund 120 Einsatzkräfte aus Deutschland und den Niederlanden sowie ein Löschhubschrauber waren am Samstag mehrere Stunden im Einsatz.

Einige Feuerwehrleute blieben über Nacht und am Morgen als Brandwache vor Ort. Im Laufe des Tages soll der Einsatz beendet werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Die Feuerwehr vermutet eine fahrlässige Handlung.

Auch anderorts konnte die Feuerwehr in der vergangenen Nacht erfolgreich gegen Waldbrände vorgehen. In Mechernich hatten am späten Samstagnachmittag rund 2500 Quadratmeter Kiefernwald in Flammen gestanden. Nach zwei Stunden konnten die rund 80 Einsatzkräfte den Brand löschen. In Lohmar-Reelsiefen brannte zur selben Zeit ein Wiesengrundstück mit verdorrten Brombeersträuchern. Rund 40 Einsatzkräfte verhinderten, dass sich das Feuer auf ein benachbartes Waldstück ausbreitete.