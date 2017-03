Aachen.

„Kennen wir uns?“ Diese Frage hat Bischof Helmut Dieser am Dienstagnachmittag nur ein einziges Mal gestellt. Gedacht hat er es wohl öfter. Denn weder hatte er damit gerechnet, dass zur Signierstunde der Bibel in neuer Übersetzung 130 Menschen in den Einhard-Shop am Aachener Dom kommen würden, noch dürfte ihm zuvor klar gewesen sein, dass man ihn so herzlich wie einen alten Bekannten begrüßen würde.