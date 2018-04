Köln - Großeinsatz der Polizei: Zwei Tote in Köln gefunden

Köln . Im Keller eines Kölner Restaurants hat die Polizei zwei Leichen gefunden. Es handele sich um einen Mann und eine Frau, bestätigte ein Sprecher der Polizei am Freitagabend Medienberichte. Beide waren 50 Jahre alt.

Am Abend sei ein Notruf eingegangen, daraufhin seien Beamte in das Restaurant in der Friedrich-Karl-Straße im Stadtteil Niehl gefahren. Die Inhaberin des Lokals hatte gegen 18.45 Uhr eine leblose Person entdeckt und daraufhin die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, fanden sie jedoch zwei Tote im öffentlich zugänglichen Kellergeschoss des Restaurants.

Wie der Mann und die Frau starben und in welcher Beziehung sie zueinander standen, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, sind mehrere Einsatzkräfte der Polizei und der Spurensicherung beim Lokal „Paul's Restaurant“ im Einsatz. Auch die Staatsanwaltschaft ist vor Ort. Ein Zeuge, der mit zwei weiteren Personen Gast im Restaurant war, gab an, es sei jemand erschossen worden, wollte sich aber nicht weiter äußern.

Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeigers“ könnte es sich um eine Beziehungstat handeln, bei der eine Kellnerin des Restaurants von ihrem Ex-Partner erschossen wurde und dieser sich im Anschluss selbst erschoss.



Die Polizei bestätigte diese Angaben bislang nicht. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Im Zuge dessen wird auch nach einer Person gesucht, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnte. Zudem wurde ein Fahrzeug neben dem Restaurant inspiziert. Die genauen Hintergründe sind weiterhin unklar.