Großeinsatz an der Kölner Seilbahn: Kabine steckt fest

Köln. An der Kölner Seilbahn hat es am Sonntagnachmittag einen Einsatz für Feuerwehr und Höhenretter gegeben. Eine Gondel der Bahn, die über den Rhein führt, hatte sich aufgrund des starken Windes an einem Pfeiler verkeilt. Bisher konnten 43 der Fahrgäste in Sicherheit gebracht werden.

Die Kölner Seilbahn Die Kölner Seilbahn war das Wahrzeichen der Bundesgartenschau 1957. Zu den ersten Fahrgästen gehörte Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik. Sie gilt als eine der ersten Seilbahnen in Europa über einen Fluss. Die Fahrt in einer der geschlossenen und für vier Personen konzipierten Kabinen dauert sechs Minuten. Dabei wird eine Fahrstrecke von 930 Metern zurückgelegt. Die Kabinen queren nicht nur den Rhein, sondern schweben auch ein Stück über Zoobrücke und eine vielbefahrene Verkehrsader der Domstadt. Die Seilbahn zwischen dem Rheinpark mit seinen weiten Grünflächen und dem Kölner Zoo kann bis zu 1600 Fahrgäste pro Stunde befördern. Sie bietet einen Blick auf den Dom und das Stadtpanorama aus der Vogelperspektive. Die Seilbahn ist eine Tochter der kommunalen Kölner Verkehrs-Betriebe AG. Vor ein paar Jahren gab es schon einen Notfall: Im Herbst 2014 saß ein Familie vier Stunden in einer Gondel fest, weil ein Rad bei Sturm aus der Führung gesprungen war. Höhenretter seilten die Familie auf ein Boot im Rhein ab.

Gegen 15.20 Uhr sei es zum abrupten Stillstand der Seilbahn gekommen. An einem Pylonen habe sich das vordere Fahrwerk einer Kabine verkeilt, in der sich vier Personen befinden. Darunter sind auch zwei Kinder. Die betroffene Kabine hängt in Schräglage am ersten Pfeiler auf der linksrheinischen Seite fest. Laut dem Kölner Stadtanzeiger handelt es sich um die Nummer 38 mit dem WDR-Maus-Logo. Die Betroffenen sind nach den Worten des Feuerwehr-Sprechers etwas aufgewühlt, aber wohlauf.

Die Kölner Feuerwehr muss insgesamt etwa 100 Fahrgäste aus den Gondeln der über den Rhein führenden Seilbahn in Sicherheit bringen. Ein Großteil der 32 Kabinen befindet sich oberhalb des Rheins. Mittlerweile sind auch Höhenretter aus Aachen und Düsseldorf eingetroffen.

Bislang gebe es laut Feuerwehr keine Verletzten und die Situation sei unter Kontrolle. Die Feuerwehr geht jedoch von einem Einsatz bis in die Nacht aus. Der Einsatz läuft routiniert ab, da solche Szenarien häufig geübt werden.

„Sowas ist noch nie passiert”, sagte der Feuerwehr-Sprecher. Im Oktober 2014 war es zwar bei starkem Wind zu einem Notfall an der Seilbahn gekommen. Damals musste aber nur eine Familie aus einer Gondel gerettet werden - Eltern und Kindern wurden auf ein Boot abgeseilt.

Die Zoobrücke ist für den Verkehr gesperrt worden, es haben sich aber zahlreiche Schaulustige dort versammelt, um den Rettungsarbeiten zuzuschauen. Die Rettungskräfte bekommen vor Ort aktuell hundertfachen Applaus. Als eine Mutter mit ihrem Kind aus einer Gondel auf ein Schiff der Feuerwehr abgeseilt wurde und sicher ankam, applaudierten Zuschauer am Rheinufer den Rettungskräften spontan.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat den vom Seilbahndefekt betroffenen Fahrgästen Mut zugesprochen. „Ich denke natürlich an die Menschen, die in den Kabinen sind”, sagte Reker, die sich vor Ort ein Bild von den Rettungsmaßnahmen machte. Da seien Kinder und Senioren dabei, die Mut und Geduld bräuchten. Reker äußerte ihre Zuversicht, dass der Einsatz letztlich gut ausgehe. „Bei der Feuerwehr Köln sind sie in besten Händen.” Sei sei froh, dass die Menschen hinterher psychologische Hilfe und Betreuung bekämen.

Sie hofft, dass die Ursache rasch gefunden und für die Zukunft als Fehlerquelle ausgeschlossen werden könne. Reker, die schon als Kind und zuletzt vor einigen Monaten mit der Seilbahn gefahren ist, hat Vertrauen in das Verkehrsmittel. „Ich würde es auch wieder machen.”