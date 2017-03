Köln.

Philipp Franke (33) und Dirk Conrads (44) gehören wie der dritte Autor des Buches, Marcel Hodenius (28), zu einer Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizei. Das Buch haben sie in ihrer Freizeit geschrieben, die Idee dazu entstand in einer Bar in Bayern, beim Bier nach einer von vielen Zwölf-Stunden-Schichten an der Grenze.