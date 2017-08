Goldene Schlemmer-Ente: Mario Kotaska ausgezeichnet

Region. Er ist ein „Koch mit Leidenschaft“ und gilt als „Pop-Star der Creative Cuisine“: Fernsehkoch Mario Kotaska (43, 2.v.r.) ist am Donnerstagabend auf dem Wassenberger Roßtorplatz bei der Eröffnung des 25. Schlemmer-Marktes Rhein-Maas mit der Goldenen Schlemmer-Ente ausgezeichnet worden.

Mehr zum Thema

Dieser Ehrenpreis wird seit 1997 alljährlich von den Markt-Organisatoren (in diesem Jahr erstmals Stadt Wassenberg) gemeinsam mit unserer Zeitung an Persönlichkeiten verliehen, die sich um die Förderung der Ess- und Trinkkultur verdient gemacht haben.

Kotaska setze als Koch auf Perfektion und Qualität, stehe aber auch für Spaß und Freude am Kochen, sagte Landrat Stephan Pusch in der Laudatio. Kotaskas Beitrag zur kulinarischen Aufklärung in Deutschland könne sich sehen lassen und komme an. Der Schlemmer-Markt in Wassenberg hat an diesem Freitag von 18 bis 24 Uhr, am Samstag von 17 bis 24 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr seine Pforten geöffnet.