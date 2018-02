Düsseldorf - Glücksspielgesetz: Zukunft vieler Spielhallen noch offen

Düsseldorf.

Nach der Verschärfung des Glücksspielgesetzes bangt ein Großteil der Spielhallen in Nordrhein-Westfalen weiter um die Zukunft. „Die Masse der Anträge ist noch in Bearbeitung”, sagte der Vorstandssprecher der Deutschen Automatenwirtschaft, Georg Stecker, der Deutschen Presse-Agentur. Am 1. Dezember lief in NRW die Übergangsfrist für das deutlich strengere Glücksspielgesetz aus.