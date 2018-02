Nordkreis.

Mitreißende Rock-Pop-Musik mit cleveren kölschen Texten zum Mitsingen – Kasalla hat sich längst in die Herzen einer riesigen Fangemeinde gespielt. Am Mitttwoch, 6. Juni, und Freitag, 8. Juni 2018, sorgt die Band „Us der Stadt met K“ nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr erneut für erstklassige Unterhaltung in der ganz besonderen Open-Air-Atmosphäre von Burg Wilhelmstein.