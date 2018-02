Niederkrüchten - Getöteter auf Campingplatz: Täter weiter auf der Flucht

Getöteter auf Campingplatz: Täter weiter auf der Flucht Letzte Aktualisierung: 22. Februar 2018, 16:35 Uhr

Niederkrüchten. Vier Wochen nach dem Fund eines getöteten 54-Jährigen auf einem Campingplatz am Niederrhein sucht die Mordkommision weiter nach dem Täter. Taucher hätten am Donnerstagmorgen im angrenzenden See bei Niederkrüchten erneut nach Gegenständen gesucht, wie die Polizei mitteilte.