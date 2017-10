German Design Award für NS-Dokumentation

Region. Die NS-Dokumentation in der ehemaligen Ordensburg Vogelsang ist vom Rat für Formgebung mit dem German Design Award ausgezeichnet worden. Das gab die Betreiber-Gesellschaft der Dokumentationsstätte in der Eifel am Montag bekannt.

Die Ausstellungs-Kuratoren mit den Gestaltungs-Teams wurden demnach in zwei Kategorien gewürdigt: in „Fair & Exhibition“ sowie in „Universal Design“. Der „German Design Award“ zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit.

Ausgezeichnet werden innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind. Die offizielle Preisübergabe findet am 9. Februar 2018 in Frankfurt am Main statt.