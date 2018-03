Eschweiler/Karlsruhe.

Der grausame Mord an Christian L. im August 2015 in Eschweiler wird ein weiteres juristisches Nachspiel haben. Zwar waren im Mai 2016 drei Menschen am Landgericht Aachen wegen gemeinschaftlichen Mordes am damals 29 Jahre alten L. verurteilt worden, ein weiterer wegen Beihilfe zu gefährlicher Körperverletzung. Doch der Bundesgerichtshof (BGH) hat zwei der vier Verurteilungen wieder aufgehoben.