Region.

Geschimpft wurde schon immer über Motorradlärm in der Eifel, aber genützt hat das meistens nicht viel. Die Protestbewegung aber, die in diesem Sommer in der Gemeinde Simmerath mobil gemacht hat, hat mit ihren bisher zwei öffentlichkeitswirksamen Aktionen gegen Motorradlärm bereits eine hohe Wahrnehmung erreicht.