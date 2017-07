Was sind und machen Schülergenossenschaften?

Dabei handelt es sich um Gründungen an einzelnen Schulen. In ihnen wird Wirtschaftskunde ganz praktisch vermittelt. Es sind beim Verband eingetragene Genossenschaften mit allen regulären Organen wie Vorstand und Aufsichtsrat.

„Die haben eine Idee für Produkte oder Dienstleistungen entwickelt und müssen gucken, wie sie das finanzieren. Deshalb haben sie häufig Volks- und Raiffeisenbanken als Partner. Die lernen zu wirtschaften – im Interesse ihrer Mitglieder“, sagt Ralf W. Barkey. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gibt es nach seinen Angaben 80 Schülergenossenschaften: Schulläden, in denen es alles zu kaufen gibt, was man für die Schule braucht, Kioske mit Snacks und Getränken. Andere bieten Dienstleistungen an: Reinigung, Schneeschippen, Einkaufshilfe.

Schülerinnen und Schüler der städtischen Realschule Schleiden engagieren sich in einer Schülerfirma; es war die erste im ehemaligen Kreisgebiet Aachen. Sie betreiben ein Nachhilfenetzwerk, Schulauktionen und ein schuleigenes Eventmanagement mit Catering-service. Sie handeln eigenverantwortlich und werden regelmäßig durch die VR-Bank Nordeifel beraten und unterstützt.

Die Realschule Waldbröl hat 2007 mit „Naschwerk“ die erste Schülergenossenschaft in NRW gegründet. Sie stellt Pralinen her, macht mittlerweile einen Jahresumsatz von gut 40.000 Euro und muss, so Barkey, sogar schon Steuern zahlen. Eine andere habe eine Technik entwickelt, um Wasserqualität zu prüfen. „Die werden von Kommunen und Schwimmbädern angefordert.“