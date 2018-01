Münster - Gemeinde Hellenthal will mehr Geld vom Land: NRW-Verfassungsgericht skeptisch

Münster.

Im Rechtsstreit dreier NRW-Kommunen für höhere Geldzuweisungen vom Land hat sich der zuständige Verfassungsgerichtshof am Dienstag skeptisch gezeigt. „Es wird Ihnen doch kein Geld weggenommen, dass sie schon hatten”, stellte Verfassungsrichter Andreas Heusch am Dienstag in Münster fest. Eine Entscheidung will das Gericht am 27. Februar verkünden.