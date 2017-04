Geldautomaten-Sprengungen: Festnahme in den Niederlanden

Utrecht/Aachen. Den Behörden ist im Fall der seit vielen Monaten anhaltenden Serie von Geldautomaten-Sprengungen ein Fahndungserfolg gelungen: Im niederländischen Utrecht konnte ein mutmaßlicher Täter festgenommen werden.

Wie die Aachener Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt am Freitagmorgen mitteilten, war der Mann bereits am 28. März festgenommen worden. Der 28-jährige Niederländer marokkanischer Herkunft war aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Aachen ausgestellten Europäischen Haftbefehls gesucht worden. Weiter flüchtig ist ein 32-Jähriger mutmaßlicher Komplize.

In einem Fahrzeug fanden die Beamten umfangreiche Ausrüstung zur Sprengung von Geldautomaten. Gegen die beiden Männer richtet sich der dringende Verdacht, an insgesamt 17 Sprengungen von Geldautomaten in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen beteiligt gewesen zu sein. Acht dieser Taten ereigneten sich in unserer Region. Die Aachener Staatsanwaltschaft beantragt aktuell die Auslieferung des Verdächtigen.

In der Region schreiben die Ermittler den beiden Verdächtigen acht Geldautomatensprengungen im vorigen Jahr zu: am 19. Februar in Heinsberg-Dremmen, am 24. Februar in Erkelenz-Keyenberg, am 3. März in Baesweiler-Beggendorf und in der gleichen Nacht noch in Selfkant-Süsterseel, am 4. März ebenfalls im Doppelschlag in Übach-Palenberg und in Waldfeucht. In Waldfeucht schlugen sie am 8. April beim gleichen Geldautomaten noch einmal zu. Die letzte Tat in unserer Region ereignete sich am 28. April in Linnich.

Die übrigen neun Sprengungen, die diesen beiden Tätern zugeschrieben werden, erfolgten entlang der niederländischen Grenze am Niederrhein und in Niedersachsen.