Geldautomaten-Sprenger: Verhafteter soll 17 Taten begangen haben

Aachen/Heinsberg. Im Fall der Serie von Geldautomaten-Sprengungen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen vermelden die Ermittler einen großen Fahndungserfolg: Im niederländischen Utrecht wurde einer von zwei mutmaßlichen Tätern festgenommen. Das Duo kommt für 17 Sprengungen in Betracht, acht davon in der Städteregion Aachen und dem Kreis Heinsberg.

Die Ermittler hatten die mutmaßlichen Geldautomaten-Sprenger, die für 17 Taten in der Grenzregion verantwortlich sein sollen und von denen jetzt einer in Haft sitzt, schon einmal vor sich. Fünf Tage nach der letzten Tat Ende Mai in Vreden bei Ahaus gerieten sie ins Visier der niederländischen Polizei. Sie hatten zuvor einen Audi RS6 gestohlen und lieferten sich nun eine wilde Verfolgungsjagd mit den Polizisten.

Die Polizisten stellten die beiden Niederländer mit marokkanischer Herkunft (28 und 32) und fanden im gestohlenen Auto diverse Utensilien, die typisch für Geldautomatensprenger sind - Gas, Schläuche etc. Doch damals waren den Ermittlern die Hände gebunden. „Die vorliegenden Beweise reichten für eine Festnahme vor Ort nicht aus“, sagt Staatsanwalt Jost Schützeberg, Sprecher der Aachener Staatsanwaltschaft.

Als die beim Landeskriminalamt NRW eingerichtete Ermittlungskommission „Heat“, die sich speziell der Serie der Geldautomatensprengungen widmet, von den gefundenen Utensilien erfuhr, forderte sie die Beweismittel an und konnte belegen, dass sie bei 17 Sprengungen auf deutscher Seite genutzt worden waren. Die niederländischen Kollegen nahmen daraufhin vor einer Woche in Utrecht den 28-jährigen Tatverdächtigen fest.

Der Auslieferungsantrag der Aachener Staatsanwaltschaft liegt vor. In einigen Wochen soll in Aachen der Prozess gegen ihn beginnen. Der 32-Jährige ist noch flüchtig. Eines steht für Staatsanwalt Schützeberg nach diesem Ermittlungserfolg fest: „Wir würden begrüßen, wenn die grenzüberschreitende Ermittlungsarbeit verschiedener Zuständigkeitsbereiche im In- und Ausland noch enger wird, damit auch gemeinsame organisatorische Einheiten gefasst werden.“

Die Aachener Staatsanwaltschaft strebt deswegen zusammen mit dem LKA die Einrichtung einer grenzüberschreitenden Ermittlungsgruppe an. Denn noch weiß niemand, ob es sich bei den beiden mutmaßlichen Tätern um die Köpfe einer Bande handelt, oder nur um die „Laufburschen“. „Das müssen die Ermittlungen noch ergeben“, sagt Schützeberg.

In der Vergangenheit wurden meist nur diejenigen gefasst, die von einer kriminellen Bande mit gestohlenen Autos losgeschickt wurden, um jenseits der Grenze Geldautomaten zu sprengen. Das würde auch erklären, warum die Serie der Sprengungen nicht abreißt. Im Gegenteil. Die Zahl der Taten steigt und steigt. 2014 begann die Serie nach Angaben des LKA mit 24 Fällen, verdreifachte sich 2015 auf 67 und stieg im vorigen Jahr auf 136. Bis gestern kam es in diesem Jahr bereits zu 26 Sprengungen.

In der Region schreiben die Ermittler den beiden Verdächtigen acht Geldautomatensprengungen im vorigen Jahr zu: am 19. Februar in Heinsberg-Dremmen, am 24. Februar in Erkelenz-Keyenberg, am 3. März in Baesweiler-Beggendorf und in der gleichen Nacht noch in Selfkant-Süsterseel, am 4. März ebenfalls im Doppelschlag in Übach-Palenberg und in Waldfeucht. In Waldfeucht schlugen sie am 8. April beim gleichen Geldautomaten noch einmal zu. Die letzte Tat in unserer Region ereignete sich am 28. April in Linnich.

Die übrigen neun Sprengungen, die diesen beiden Tätern zugeschrieben werden, erfolgten entlang der niederländischen Grenze am Niederrhein und in Niedersachsen.