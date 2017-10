Aachen.

Der in der JVA Aachen einsitzende Gladbecker Geiselgangster Hans-Jürgen Rösner ist am Mittwoch in der Städteregion Aachen ausgeführt worden. Wie JVA-Leiterin Reina Blikslager gegenüber unserer Zeitung bestätigte, waren Rösner und die Beamten in einer Stadt in der Nähe von Aachen unterwegs.