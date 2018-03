Düsseldorf - G9: Gesetz wird in Landtag eingebracht

Düsseldorf.

Das Gesetz zur Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren in Nordrhein-Westfalen nimmt die nächste Hürde. Am Donnerstagmorgen wird der von der Landesregierung vorgelegte G9-Gesetzentwurf in erster Lesung in den Landtag eingebracht. Anschließend wird das Gesetz in die Ausschüsse überwiesen. Noch vor der Sommerpause soll der Wechsel vom acht- auf das neunjährige Gymnasium vom Landtag beschlossen werden.