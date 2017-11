Gangelt.

Nun also Frankfurt. Hein Gottfried Fischer ist erstmals Kandidat für einen Oberbürgermeisterposten. Bislang hat es den 74-jährigen eher in kleinere Kommunen gezogen. Wann immer ein Bürgermeister gesucht wurde, Fischer stand regelmäßig auf dem Zettel. Jetzt zieht es ihn in die Metropole am Main. Der Diplom-Sozialpädagoge aus Gangelt-Birgden hat seine Zulassung seit ein paar Tagen schriftlich. Er ist bislang der neunte und wohl auch der aussichtsloseste Aspirant für den Chefsessel im Römer.