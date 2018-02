Deutschland/Region - Frostiger „Hartmut”: Bislang kälteste Nacht eines ansonsten milden Winters

Deutschland/Region. Minus 15 Grad auf dem Kahlen Asten: So kalt wie in der vergangenen Nacht war es bisher in Nordrhein-Westfalen und in ganz Deutschland im gesamten Winter bislang nicht. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen meldete, wurden auch im Flachland Minusrekorde für diesen Winter gemessen.

Doch auch wenn aktuell Viele bei zweistelligen Minustemperaturen bibbern und frieren – die durchschnittliche Temperatur lag bei ungewöhnlich milden 2,4 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2000 Messstationen mitteilte. „Die durchschnittliche Temperatur liegt um 0,7 Grad höher, als es für den Winter in NRW typischerweise üblich ist”, berichtete ein Sprecher des DWD. NRW hatte bundesweit den zweitmildesten Winter – einzig in Bremen wurden im Durchschnitt noch höhere Temperaturen gemessen .

Allerdings erlebt Deutschland gerade einen eisigen Abschluss dieser ansonsten milden Wintermonate. „In Bad Lippspringe wurden beispielsweise minus 13 Grad erreicht”, sagte ein Sprecher des DWD. Im Bergland bewegten sich die Temperaturen zwischen minus 10 bis minus 15 Grad, im Flachland bewegten lagen sie zwischen minus 5 und minus 13 Grad. Für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch rechnet der DWD damit, dass es noch einmal kälter wird. Nach den derzeitigen Prognosen sollen die Werte im Vergleich zu vergangener Nacht noch mal um etwa ein bis zwei Grad sinken. Grund dafür ist, dass der Himmel aufklaren soll. In der Nacht auf Dienstag sei es stellenweise noch leicht bewölkt gewesen.

Auf der Zugspitze sank die Temperatur nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf bitterkalte minus 30,5 Grad. Damit wurde der niedrigste jemals Ende Februar erreichte Wert seit Beginn der Messungen auf der Zugspitze im Jahr 1901 gemessen. Der absolute Kälterekord auf Deutschlands höchstem Gipfel wurde im Februar 1940 mit minus 35,6 Grad erreicht.

Weil die eisigen Temperaturen besonders für Obdachlose gefährlich sind, rückte die Polizei in Aachen am Montagabend zu einem besonderen Einsatz aus. Die Beamten seien mit einem Mannschaftswagen zu den bekannten Orten im Stadtgebiet gefahren, an denen sich die wohnsitzlosen Menschen erfahrungsgemäß aufhalten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Diese hätten das Angebot bei eisigen Minustemperaturen gerne angenommen und könnten auch die kommenden Nächte in der Unterkunft verbringen.

Bereits am Montag hatten verschiedene Städte in Nordrhein-Westfalen mitgeteilt, zusätzliche Unterkünfte für Obdachlose bereitzustellen. Auch in U-Bahn-Stationen in Köln oder Duisburg können hilfebedürftige Menschen nachts unterkommen.

Auf den Straßen blieb es in der Nacht trotz des Winterwetters ruhig. Die Polizei meldete bei kaltem, aber trockenem Wetter keine Unfälle. Nur vereinzelt fiel etwa in Detmold leichter Schnee. Streudienste waren neben Detmold unter anderem auch in Meschede, Mettmann und Wuppertal unterwegs, glatte Straßen wurden allerdings nicht gemeldet.

Auf der Oder bildeten sich in der Nacht zu Dienstag nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) in Eberswalde an vielen Stellen des Grenzflusses Treibeisschollen. Die Oder ist derzeit für die Schifffahrt gesperrt, weil der Eisgang die Schiffe beschädigen könnte. Eisbrecher sind auf deutscher und polnischer Seite startklar - ob sie zum Einsatz kommen, ist bislang offen.

Eis und Schnee brachten manche Autofahrer an der Ostsee in Schwierigkeiten. So kam es im Raum Neubrandenburg zu Unfällen. „Es ist eben Winter”, sagte ein Polizeisprecher. Autofahrer mussten insbesondere in Richtung Hamburg aufgrund des Schneefalls mehr Zeit auf den Straßen einplanen. Ein aus dem Osten herannahendes Tief bringt wohl noch mehr Schnee, wie der DWD mitteilte.