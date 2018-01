Region - „Friederike” trifft die Region: Zwei Schwerverletzte und viele Schäden

Region. Mit voller Wucht hat Sturmtief „Friederike” am Donnerstag die Region getroffen. Mindestens zwei Menschen wurden schwer verletzt, zahlreiche Bäume entwurzelt. An etlichen Schulen fiel der Unterricht aus, darunter an allen Schulen in Aachen. Die Bahn stellte den gesamten Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen ein, auch etliche Flüge an den Flughäfen fielen aus. Wir berichten aktuell.

Die ersten Verletzten der Region waren in Hückelhoven im Kreis Heinsberg zu beklagen: Dort war gegen 11 Uhr nach Angaben von Polizei-Pressestelle und Feuerwehr-Leitstelle an der Kreisstraße 26 nahe Schaufenberg ein Baum auf zwei Fußgänger gestürzt. Die beiden Schwerverletzten mussten von Feuerwehrleuten mit Hilfe von Kettensägen befreit werden, wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und dann in die Krankenhäuser von Heinsberg und Erkelenz gebracht.

In der Städteregion Aachen kümmerten sich die Einsatzkräfte um umgekippte Bäume, herabfallende Äste, umgestürzte Baustellenschilder und umherfliegende Dixie-Klos (Zitat Pressesprecher Paul Kemen: „Saß keiner drauf“). Die Polizei appellierte aufgrund der starken Böen an Zweiradfahrer, ihre Fahrzeuge so lange stehen zu lassen, bis „Friederike” sich wieder beruhigt habe.

In Aachen fiel im Stadtteil Eilendorf in einem Wohngebiet ein Baum auf ein geparktes Auto, in Haaren fiel ein Baum auf eine Straße. Die Aachener Stadtverwaltung ließ sämtliche städtischen Schulen schließen. Die Schüler wurden nach Hause geschickt oder, wenn sie dort nicht von den Eltern in Empfang genommen werden könnten, in den Schulgebäuden weiter betreut. Zudem wurden die beiden Wochenmärkte vor dem Rathaus und auf dem Severinusplatz in Eilendorf am Donnerstag abgesagt. Ab Freitag sollen die Märkte wieder wie gewohnt öffnen. Auch die Müllabfuhr wurde für Donnerstag eingestellt.

In Stolberg gab es vier Einsätze wegen umgestürzter Bäume. Die Schulen und Kindertagesstätten blieben aber geöffnet. „Die Kinder sind dort sicher untergebracht“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Stolberg. In Eschweiler musste die Entsorgungsdeponie geschlossen werden, weil das Dach der Papierdeponie vom Sturm abgerissen wurde. In Alsdorf schloss das Museum Energeticon, in Würselen das Schwimbad Aquana.

Am Bahnhof von Düren „strandeten“ rund 250 Fahrgäste. Sie wurden mit Getränken versorgt. Bahnmitarbeiter gingen zunächst von einer dreistündigen Wartezeit aus. In der Dürener Innenstadt drohte am Morgen ein Baum umzufallen. Die Veldener Straße wurde deshalb bis etwa 8 Uhr gesperrt. Auch auf der Landstraße 327 musste ein umgestürzter Baum beseitigt werden.

Aus dem Jülicher Land wurden ebenfalls Unfälle gemeldet: Auf der Bundesstraße 56 verunglückte ein Kleintransporter und stürzte um. In der Jülicher Römerstraße ist ein Baum umgestürzt, weitere Bäume sollen an der Autobahnanschlussstelle Jülich-West umgestürzt sein. Die Stadt Jülich schloss mehrere Schulen, ebenso den Brückenkopf-Park.

Im Kreis Heinsberg kippte zwischen Geilenkirchen und Übach-Palenberg auf der Landesstraße 164, der früheren B221, ein Sattelzug um. Der Fahrer blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Die Straße musste vollgesperrt werden. Ein Kranwagen soll zur Bergung des Lkw angefordert werden.

In Heinsberg stürzte im Stadtteil Schafhausen Teile eines Baums auf ein geparktes Auto. Insgesamt 80 Mal mussten die Wehren bis Mittag im Kreisgebiet ausrücken, erklärte die Leitstelle im Erkelenzer Feuerschutzzentrum.

In Köln traf es das Wahrzeichen der Stadt: Die direkte Umgebung des Doms wurde am Donnerstag teilweise abgesperrt. Auch der Kölner Zoo wurde geschlossen.

Im Kreis Euskirchen musste die Landesstraße 204 zwischen Nettersheim-Marmagen und Milzchenhäuschen wegen umgeknickter Bäume gesperrt werden.

Am Flughafen Köln-Bonn wurde der Flugverkehr eingestellt, dies gelte bis zunächst 12.30 Uhr. Auch am Flughafen Düsseldorf wurden Flüge gestrichen.

Orkanartige Böen bis 130 Kilometern pro Stunde

Laut Andreas Friedrich, des Tornadobeauftragten des Deutschen Wetterdienstes, gilt für die Aachener Region wie für den Rest dess Bundeslandes eine Unwetterwarnung bis 18 Uhr. „Nordrhein-Westfalen liegt komplett in der Unwetterzone”, sagte er gegenüber unserer Zeitung. Erwartet werden Windstärken bis 115 Kilometer pro Stunde. Orkanartige Böen von 130 km/h werden in höheren Lagen und in schauerartigem Regen erwartet. Die Unwetterzone ende knapp südlich der Landesgrenze, sagte Friedrich.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurde an der Messstelle Aachen-Orsbach um 12 Uhr die Windgeschwindigkeit 110 km/h gemessen, in Geilenkirchen am Flugplatz 119 km/h.

Von der Einstellung des Zugverkehrs in NRW seien sämtliche Verbindungen für den Regional- und den Fernverkehr betroffen, teilte die Bahn am Morgen mit. Es sei unklar, wann die Strecken wieder freigegeben werden könnten.

„Ein zorniger Wintersturm, aber kein Orkan“

Die Feuerwehr riet den Bürgern, am Donnerstag nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Wer sich draußen aufhalte, sollte zumindest Bäume meiden und auf umherfliegende Gegenstände achten.

Nach Einschätzung des Betreibers der privaten Wetterseite Eifelwetter.de Bodo Friedrich sei in der Städteregion Aachen und in den Kreisen Düren und Heinsberg zwar mit schweren Sturmböen von bis zu 110 Stundenkilometern zu rechnen, aber: „Es ist ein zorniger Wintersturm, aber kein Orkan.“ Für den Nachmittag erwartete er eine schnelle Abschwächung.

Wind ist nicht das einzige, was „Friederike“ im Schlepptau hat. Im Laufe des Vormittags zieht eine Regenfront über die Region, aus der es kräftig herunterprasselt. Immerhin: Ein Schneesturm ist „Friederike“ nicht. Das Tief soll den vereinzelten Schnee von Mittwoch schnell zum Schmelzen bringen, denn es bringt etwa fünf bis elf Grad warme Luft mit sich, ehe es am Abend wieder kälter werden soll.

Reihenweise Schulen in NRW geschlossen

Das nordrhein-westfälische Schulministerium hatte den Schulträgern die Entscheidung überlassen, ob die Schulen öffnen. Bleibe eine Schule geöffnet, könnten aber die Eltern zusätzlich entscheiden, ob sie ihre Kinder zu Hause lieber lassen wollen. Sie müssten dann die Schule informieren, teilte das Ministerium mit.

Schulschließungen wegen Sturmfolgen hatte es etwa Anfang Juni 2014 in weiten Teilen des Ruhrgebietes gegeben. Dort blieben damals etwa in Essen, Mülheim, Herne, Bochum, Gelsenkirchen und Castrop-Rauxel sowie in Neuss die Schulen zu, weil die Verantwortlichen nach einem heftigen Pfingststurm und möglicherweise umstürzenden Bäumen oder herabfallenden Ästen um die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg fürchteten.