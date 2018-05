Düren - Friede für das Revier und den Hambacher Forst

Spelthan und Grothus vorgeschlagen

Für die Besetzung der Kohlekommission schlagen die Grünen im Kreis Düren die Kerpener Umweltaktivistin Antje Grothus und Dürens Landrat Wolfgang Spelthahn (CDU) als Vertreter des Rheinischen Reviers vor.

Grothus sei „eine ausgewiesene Energieexpertin und eine glaubwürdige Vertreterin“ des Reviers, ebenso wie Spelthahn, sagte am Freitag Verena Schloemer, Fraktionsgeschäftsführerin der Grünen im Kreis Düren.

Diese Vorschläge unterbreitete die Fraktion in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), in dessen Ministerium die Kommission angesiedelt werden soll