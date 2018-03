Köln - Frau Richtung U-Bahn gestoßen: Angeklagter muss in Psychiatrie

Köln.

Ein 26-Jähriger, der eine US-amerikanische Touristin in Köln in Richtung einer einfahrenden U-Bahn gestoßen hat, wird in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Das entschied das Landgericht Köln am Dienstag. Es kam zu dem Schluss, dass der Mann eine Körperverletzung mit „potenziell lebensgefährdender Behandlung” begangen habe - eine Tötungsabsicht stellte es aber nicht fest.