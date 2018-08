Düsseldorf - Frau in einer Straßenbahn mit Messer angegriffen und schwer verletzt

Düsseldorf.

In einer Düsseldorfer Straßenbahn ist eine Frau von einem anscheinend geistig verwirrten Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde ein Verdächtiger am Mittwochmorgen noch am Tatort festgenommen. Der 54-jährige Düsseldorfer soll laut Polizei nun einem Gutachter vorgestellt werden, der eine forensische Unterbringung des Mannes prüfen soll.