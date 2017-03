Frau bei Unfall lebensgefährlich verletzt: Suche nach Opel-Fahrer

Heinsberg. Schwerste Verletzungen erlitt eine Autofahrerin am Mittwoch bei einem Unfall auf der Bundesstraße 221 bei Heinsberg. Sie war einem entgegenkommenden Wagen ausgewichen, der einen Lastwagen überholte. Dabei überschlug sich ihr Wagen, die 28-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Die Polizei sucht nun den Fahrer des überholenden Autos.

Die Frau war gegen 11.40 Uhr auf der Bundesstraße von der Abfahrt Schleiden in Richtung Ausbauende Heinsberg unterwegs gewesen. Dort kam ihr der Lastwagen entgegen, der von einem roten Opel Corsa überholt wurde. „Um nicht mit dem Opel zusammenzustoßen, wich die Autofahrerin nach rechts aus“, heißt es im Einsatzbericht der Polizei Heinsberg.

Dabei geriet ihr Wagen in die Böschung, überschlug sich und kam schließlich auf der Beifahrerseite zum Stillstand. Die Fahrerin wurde aus dem Wagen geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Nach erster Versorgung an der Unfallstelle musste sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Zur Klärung des genauen Unfallgeschehens sucht die Polizei nach dem Fahrer des roten Opels. Auch der Lastwagenfahrer und weitere Zeugen, die sich bisher noch nicht gemeldet haben, mögen sich bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg wenden, Telefon 02452/920-0.

Während der ärztlichen Versorgung der Verunglückten, der Aufräumarbeiten und der polizeilichen Aufnahme des Unfalls musste die Bundesstraße zwischen den beiden Auf- bzw. Abfahrten bis etwa 14 Uhr gesperrt werden.