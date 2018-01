Düsseldorf - Fraktionen wollen Personalbudget fast verdoppeln

Düsseldorf. Der Steuerzahler soll in diesem Jahr 14 Millionen mehr für Personal- und Sachkosten der nordrhein-westfälischen Landtagsfraktionen berappen. Dabei schlägt vor allem die geplante Erhöhung der Mitarbeiterpauschale um 89 Prozent zu Buche.

Das sieht ein gemeinsamer Antrag von CDU, SPD, Grünen und FDP zur Änderung der Abgeordneten- und Fraktionsgesetze vor, der bereits an diesem Mittwoch im Parlament verabschiedet werden soll.

Bei der Vorstellung ihrer Initiative gerieten die parlamentarischen Geschäftsführer am Dienstag in Düsseldorf ordentlich unter Rechtfertigungszwang. Sie begründeten ihren in den Fraktionssitzungen bereits einstimmig gebilligten Antrag mit veränderten Arbeitsanforderungen, mehr Gesetzesinitiativen, wachsenden Aufgaben des Landesparlaments nach der Föderalismusreform sowie beschleunigten Kommunikationsabläufen durch soziale Medien und die Erfindung des Smartphones.

Der Bund der Steuerzahler nannte den Vorstoß unverfroren. „Wieder einmal sind sich die etablierten Parteien ganz schnell einig und versuchen, ihre Schäfchen möglichst geräuschlos ins Trockene zu bringen, ohne dass die Bevölkerung etwas davon mitkriegt”, kritisierte der stellvertretende Landesvorsitzende Eberhard Kanski. „Das zeugt von einem ganz schlechten Gewissen - und das zu Recht.”

Bislang stand jedem Abgeordneten in NRW eine Mitarbeiterpauschale in Höhe von 4417 Euro monatlich zur Verfügung. Künftig sollen es 8348 Euro sein. Zusätzlich sollen die Mittel an die Fraktionen um rund 23 Prozent - knapp drei Millionen Euro - erhöht werden.

Auf die Frage, wo es denn etwa in der Wirtschaft eine vergleichbare Erhöhung eines Personalbudgets gebe und wie die Politiker ihren Zuschlag vor den Bürgern rechtfertigen wollten, antwortete der Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Matthias Kerkhoff: „Wir sind der Meinung, dass das nachvollziehbar, transparent und gut begründet ist. Aber dass es nicht nur Zustimmung gibt, wissen wir auch.” Der Finanzminister sei bereits einverstanden; die 14 Millionen Euro Mehrkosten müssten an keiner anderen Stelle eingespart werden.

Auch SPD-Fraktionsgeschäftsführer Marc Herter findet die Steigerungsrate „vertretbar”. Die künftige Mitarbeiterpauschale sei kleiner als in Baden-Württemberg (rund 11.000 Euro) und Bayern (rund 9000 Euro) und schlage hochgerechnet auf die Einwohnerzahl in NRW nicht einmal mit zehn Cent zu Buche, argumentierte er. Eine systematische Erhebung der bisherigen Mitarbeiterzahl und ihrer Arbeitsbelastung sei aber nicht vorgenommen worden, räumte er ein.

Der Steuerzahlerbund bezweifelt, dass die Arbeit so stark zugenommen hat und nannte den Erhöhungsplan „völlig überzogen”, kritisierte Kanski. „Der Beschluss ist ein trauriges Beispiel dafür, dass die Politik schlicht und einfach nicht sparen will.”

Die AfD sei bei dem gemeinsamen Antrag außen vor geblieben, weil die übrigen Fraktionen grundsätzlich keine gemeinsamen Initiativen mit der Partei anstrebten, betonten die Geschäftsführer. Bei der Abstimmung im Hauptausschuss des Landtags hatte sich die AfD in der vergangenen Woche enthalten. In ihrem eigenen Änderungsantrag äußert sie sich nicht zur Finanzierung.

Durch die geplanten Gesetzesänderungen soll auch der Status fraktionsloser Abgeordneter geklärt werden. Künftig sollen fünf oder mehr Abgeordnete im Landtag eine Gruppe mit mehr parlamentarischen Rechten bilden dürfen, falls der Landtag gemeinsame politische Ziele anerkennt. Derzeit gibt es im NRW-Landtag drei fraktionslose ehemalige AfD-Abgeordnete, darunter ihr früherer Vorsitzender Marcus Pretzell.

Zudem soll im Gesetz präzisiert werden, dass die Amtsausstattung von Abgeordneten nicht gepfändet werden darf. Anlass für die Überlegung sei vor Jahren der Fall eines verschuldeten Vize-Landtagspräsidenten der Piraten gewesen, dem der Gerichtsvollzieher auf den Fersen war, bestätigten die Fraktionen.