Informationen

Reinhard Krause, geboren 1959 in Essen, hat Fotodesign studiert. Nach einigen Jahren als freier Fotograf arbeitet er seit 1989 bei der internationalen Agentur Reuters, für die er unter anderem in China, Indien und Palästina wirkte. Zuletzt war er etwa Leiter des internationalen Bilderdienstes bei Reuters in London.

Der Bildband „Woanders ist auch scheiße!“ mit 200 Schwarz-Weiß- und Farb-Fotografien ist im Kölner Emons Verlag erschienen (35 Euro, ISBN 978-3-7408-0231-8). Das Vorwort schrieb der Autor und Kabarettist Frank Goosen, ein intimer Kenner des Ruhrgebiets.