Projekt wird am Dienstag vorgestellt

Die Ergebnisse des Forschungsprojekts werden am Dienstag, 23. Januar, bei der Fachtagung „Offen für alle! Für alles offen?“ vorgestellt.

Los geht‘s um 10 Uhr in der Katholischen Hochschule, Robert-Schuman-Straße 25. Anmeldung per E-Mail an tagung-jugendarbeit-ac@katho-nrw.de. Weitere Infos zum Programm unter www.katho-nrw.de/aachen.

Ein weiteres Ergebnis des Projekts ist eine Broschüre für Fachkräfte mit Ergebnissen und daraus entwickelten Handlungsempfehlungen für die Praxis. Sie ist erhältlich unter www.thema-jugend.de.