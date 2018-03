Köln - Flughafen Köln/Bonn: Ätzende Flüssigkeit verletzt 19 Mitarbeiter

Köln. Am Flughafen Köln/Bonn sind 19 Mitarbeiter eines Frachtdienstleisters wegen einer ätzenden Flüssigkeit ärztlich behandelt worden.

Mehrere Personen klagten am Montagabend über Reizungen der Atemwege, nachdem die Flüssigkeit aus einem beschädigten Paket in der Halle eines Frachtdienstleisters ausgetreten war, teilte der Airport am Dienstag mit. Betroffene seien zur Kontrolle in Krankenhäuser gebracht worden.

Bei einer Schadstoffmessung konnte nichts festgestellt werden. Im Einsatz waren neben der Flughafenfeuerwehr drei Notärzte des Rettungsdienstes und die Berufsfeuerwehr Köln. Mehrere Medien hatten über den Einsatz berichtet.