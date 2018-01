Köln - Flugbetrieb wegen Sturmtief „Friederike” zum Teil unterbrochen

Köln. Wegen des Sturmtiefs „Friederike” ist am Donnerstagvormittag der Flugbetrieb am Flughafen Köln/Bonn vorläufig unterbrochen worden. Mehrere Flüge wurden gestrichen, wie der Airport mitteilte. Es komme zu Verspätungen. Die Zwangspause sollte zunächst bis in die Mittagsstunden andauern.

Bildergalerie Sturmtief „Friederike” tobt durch die Region Bildergalerie Sturm „Friederike“ trifft große Teile von Deutschland Mehr zum Thema

Zuvor hatte bereits die Fluggesellschaft Eurowings zwei Langstreckenflüge vorsorglich nach hinten verschoben. Zudem blieb die Besucherterrasse wegen der Wetterwarnung geschlossen.

Der Flughafen Düsseldorf musste bis zum Mittag 18 Flüge streichen und weitere streichen. Auf dem Flughafengelände seien Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden, sagte ein Airport-Sprecher. So seien etwa Gepäckcontainer gesichert worden und die Flugzeughallen geschlossen worden. Auch die Fluggastterrasse sei vorsorglich geschlossen worden. „Wir stehen mit dem Wetterdienst in engem Kontakt.”

An den Flughäfen in Dortmund, Münster/Osnabrück und Paderborn lief der Flugverkehr bis in die Mittagsstunden fast reibungslos weiter. Nach Angaben des Sprechers am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) musste eine Maschine aus München wegen starker Sturmböen durchstarten und konnte nicht im Münsterland landen. Der geplante Rückflug nach München am Mittag fiel aus.

Bei der niederländischen Fluglinie KLM fielen alle Flüge von und nach Amsterdam aus. Wegen des schweren Sturms hat der niederländische Wetterdienst KNMI am Donnerstag Alarmstufe Rot für große Teile des Landes ausgerufen.