Aachen/Düren/Heinsberg/Düsseldorf - Flüchtlingsunterkünfte in NRW und in der Region nur zur Hälfte belegt

Aachen/Düren/Heinsberg/Düsseldorf. Zwei Jahre nach dem großen Flüchtlingsandrang sind die Erstaufnahmen und zentralen Sammelunterkünfte in Nordrhein-Westfalen nur noch zur Hälfte belegt. Derzeit stehen 22.000 Plätze in NRW zur Verfügung, wie das Flüchtlingsministerium auf Anfrage mitteilte. Zum Vergleich: Im Dezember 2015 gab es insgesamt 78.000 Plätze, die mit 50.000 Flüchtlingen belegt waren.

Für die Kommunen und das Land habe sich die Situation im vergangenen Jahr weitestgehend entspannt, hieß es. Notunterkünfte wurden geschlossen, Einrichtungsplätze abgebaut. Ein Großteil der Menschen sei mittlerweile in Wohnungen umgezogen.

Für die Erstaufnahme stehen in NRW derzeit 42 Unterkünfte in festen Gebäuden zur Verfügung - deutlich weniger als im Dezember 2015, als es noch 264 Einrichtungen waren.

Bundesweit sind um die 100.000 Plätze nicht belegt - obwohl neben NRW auch viele andere Länder die 2015/2016 eilig aufgebauten Kapazitäten bereits deutlich reduziert haben. Gleichzeitig gibt es gerade in Ballungsräumen Schwierigkeiten, Zuwanderer dauerhaft mit Wohnungen zu versorgen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Seit geraumer Zeit sind die Flüchtlingszahlen in Deutschland stark rückläufig.

Unterkünfte in der Region

In unserer Region gibt es drei sogenannte Zentrale Unterbringungseinrichtungen (ZUE), zwei im Kreis Düren und eine im Kreis Heinsberg. Die beiden großen ZUE in der Kaserne Gürzenich-Wald in Düren sowie in Wegberg-Petersholz verfügen beide über eine Kapazität von 800 Plätzen und sind derzeit jeweils zu rund 60 Prozent ausgelastet. Laut Website der Bezirksregierung Köln sind in Wegberg aktuell 489 Plätze belegt, in Düren 495. Die kleinste der drei Einrichtungen im Kreuzauer Ortsteil Drove ist dagegen vergleichsweise gut ausgelastet. Von den 200 Regelplätzen in Kreuzau waren am Donnerstag 170 belegt.

Etliche Bundesländer wollen die Aufnahmekapazitäten weiter verringern und umbauen. Allerdings bestehen dabei erhebliche Unsicherheiten, wie sich die Flüchtlingsbewegungen von Afrika und Asien nach Europa weiter entwickeln. „Wir müssen darauf vorbereitet sein, dass sich die Situation schlagartig verändert und wieder sehr viel mehr Flüchtlinge den Weg nach Deutschland finden”, umreißt Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) die Situation.

Für die dauerhafte Unterbringung von Asylbewerbern nach Erstaufnahme und mitunter folgender, zeitlich begrenzter Erstunterbringung in Landeseinrichtungen sind in der Regel die Kommunen zuständig. Und hier gibt es oft erhebliche Probleme, den Menschen reguläre Wohnungen anzubieten - weil preiswerter Wohnraum schlicht fehlt.