Flucht vor Polizei: Gefährliche Verfolgungsjagd mit hohem Tempo

Roermond. Mit Vollgas ist am späten Freitagnachmittag ein unbekannter BMW-Fahrer vor Polizeikräften und Hubschraubern geflüchtet. Die Verfolgungsjagd endete schließlich im niederländischen Roermond, nachdem sie bereits bei Rotterdam begonnen hatte.

Beamten war ein falsches Kennzeichen an dem BMW in Dordrecht beim niederländischen Rotterdam aufgefallen. Der Versuch den Fahrer anzuhalten, scheiterte an seiner Geschwindigkeit.

Mit bis zu 180 Stundenkilometern umfuhr der Autofahrer Staus über den Standstreifen. Teilweise wurden sogar Geschwindigkeiten von bis zu 240 Stundenkilometern gemessen.

Ein Polizeihubschrauber konnte den BMW im Blick behalten. Er wechselte bei Goch auf die A57 und verließ bei Venlo den Kreis Kleve. In Roermond stellte der Unbekannte, immer noch von Polizeikräften verfolgt, sein Fahrzeug in einem Parkhaus ab und flüchtete zu Fuß.

Die Suche blieb bis in die Abendstunden erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.