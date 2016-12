Flucht vor Kontrolle: Betrunken, ohne Fahrerlaubnis und ohne Kennzeichen

Elsdorf . Misstrauen machte sich bei Polizeibeamten breit, als ihnen am Dienstagabend ein Auto ohne vorderes Kennzeichen entgegenkam. Als sie das vollbesetzte Fahrzeug anhielten, flohen die Insassen überstürzt. Der Grund für die Flucht wurde den Beamten später deutlich.

Gegen 23.40 Uhr fiel den Polizeibeamten ein VW Golf auf, der ohne vorderes Kennzeichen über die Kreisstraße 41 von Elsdorf in Richtung Bergheim-Paffendorf im Rhein-Erft-Kreis fuhr.

Als die Polizisten das Fahrzeug zum Stehen gebracht hatten, rannten drei der vier Personen weg. Ein Insasse konnte am Fahrzeug festgehalten werden. Nach Angaben der Polizei konnten der Fahrer und ein Beifahrer bei einer anschließenden fußläufigen Verfolgung gefasst werden. Der vierte Mann ist weiterhin flüchtig.

Der 19-jährige Fahrer gab an, Betäubungsmittel und Alkohol konsumiert zu haben. Zudem besitzt er keine Fahrerlaubnis. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel in seiner Geldbörse. Weiterhin teilte der junge Mann den Polizisten mit, dass er den Golf ohne Zulassung kurz zuvor gekauft habe. Da der Wagen noch nicht zugelassen war, habe er von einem anderen Fahrzeug in Elsdorf ein Kennzeichen abmontiert und dieses hinten an seinem Fahrzeug angebracht.

Bei der Kontrolle des Fahrzeuginnenraums stellten die Beamten Marihuana-Geruch fest und fanden weiteres Betäubungsmittel. Dem 19-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige gegen ihn gestellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.