Feuersalamander: Überleben in einer Art „Arche Noah“?

Aachen. Er ist aggressiv, tödlich - und fürs Auge unsichtbar. Wirklich nachgewiesen wurde die tödliche Bedrohung für den Feuersalamander, der Hautpilz Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal), bisher nur in der nordrhein-westfälischen Eifel.

Hautpilz ist Ursache für das Sterben der Salamander Seit 2008 wurde in der Provinz Zuid-Limburg (Niederlande) und seit 2014 auch in den Ardennen (Belgien) ein zunächst unerklärliches Salamandersterben erheblichen Ausmaßes beobachtet. Die Wildpopulationen des Salamanders in den Niederlanden sind seitdem nahezu erloschen. Als Ursache wurde 2013 ein bislang unbekannter Hautpilz erkannt. Der aus Asien eingeschleppte Pilz verursacht „Löcher“ in der Haut und offene Geschwülste und führt innerhalb von wenigen Tagen zum Tod der befallenen Salamander.

Trotzdem halten Wissenschaftler die Bedrohung deutschlandweit für so real, dass sie an einem Rettungsplan für den schlimmsten Fall arbeiten: Sollte der Pilz den Feuersalamander fast zum Aussterben bringen, sollen nicht infizierte Tiere wie in einer Art Arche Noah in Gefangenschaft überleben.

„Da untersuchen wir gerade, welche Populationen dafür überhaupt infrage kämen“, sagt Sebastian Steinfartz vom Zoologischen Institut der TU Braunschweig, das in enger Kooperation mit den Biologischen Stationen Düren und Städteregion Aachen und der Universität Trier sowie den Universitäten Gent und Zürich bereits ab 2014 Freilanduntersuchungen begonnen hat.

Genetische Vielfalt spielt bei der Auswahl eine Rolle und die Anpassung an besondere Lebensbedingungen. Vielleicht lässt sich der Pilz ja in 20 oder 30 Jahren bekämpfen oder es haben sich widerstandskräftige Populationen gebildet, die man dann mit den bewahrten kreuzen kann, so die Hoffnung.

Der wahrscheinlich aus Asien eingeschleppte Pilz war 2015 in Deutschland zum ersten Mal an einem freilebenden Tier nachgewiesen worden: in der Eifel an der belgischen Grenze. Der „Salamanderfresser“ ist der perfekte tödliche Feind, wie Schweizer Forscher unter anderem der Universität Zürich in einer kürzlich vorgestellten Studie erklären: widerstandkräftig, hochansteckend, immer tödlich.

Deutschland ist der Verbreitungsschwerpunkt des Feuersalamanders in der EU und trägt für diese Amphibienart daher eine besondere Verantwortung. Bis 2014 musste sich auch niemand große Gedanken machen, dem Feuersalamander ging es ganz gut – bis die Schreckensmeldungen von den westlichen Nachbarn kamen.

In den Niederlanden hat der Pilz den Feuersalamander fast ausgerottet, in Belgien ist die Population völlig eingebrochen. Auch in der Eifel befürchten Artenschützer wie Lutz Dalbeck von der Biologischen Station Düren, dass sich bei der jetzt anstehenden Zählung wieder alarmierende Rückgänge zeigen.

Im Nationalpark Eifel etwa: Im südlichen Teil, direkt an der belgischen Grenze, wo es vorher große Vorkommen gegeben hat, war ein Jahr später nichts mehr zu sehen. In einem anderen Gebiet gab es einen extremen Rückgang – nicht auf Null aber. Überleben doch einige Tiere den Pilz? Das fragt sich auch Dalbeck, der das Monitoring mit der Universität Trier im dritten Jahr hintereinander macht. Im Mai wird der Biologe wieder rausgehen und den Nachwuchs, also die Larven, zählen.

Unter Experten gilt die Eifel als das bestuntersuchte Feuersalamander-Gebiet in Deutschland. Das könnte der Grund dafür sein, dass der Pilz bisher nur im tiefen Westen Deutschlands nachgewiesen wurde, meint Dalbeck.

Vielleicht habe man ja einfach noch nicht gemerkt, dass der Pilz auch woanders irgendwo im tiefen Wald sei. Denn bei aller Schönheit des schwarz-gelben Feuersalamanders, der zu den auffälligsten Amphibienarten zählt – für Amphibien-Liebhaber sei er nicht so attraktiv. „Da muss man nachts bei Regen in den Wald und sieht in der Regel nicht viele andere Amphibienarten.“ Und wo man nicht hinguckt, sieht man eben auch nichts vom möglichen Sterben der Tiere.

Artenschützer wollen ein Frühwarnsystem installieren, gerade weil die Ausbreitung der Tierseuche für die Fachleute weitgehend eine Blackbox ist. Es hat zwar vereinzelt Untersuchungen im Naturpark des Solling und im Harz gegeben, Proben aus Thüringen wurden untersucht - aber das ist zu wenig für fundierte Schlüsse.

Über Naturschutzstationen sollen Naturfreunde und Wanderer sensibilisiert werden: „Wenn Ihr irgendwo tote Salamander findet, die nicht überfahren sind, dann meldet die bitte. Damit wir sehen, wo der Pilz ist “, sagt Steinfartz.