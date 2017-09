Feuer in Flüchtlingsheim: 30-Jähriger verurteilt

Aachen/Düren.

Zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten ist am Mittwoch Abend der 30-jährige Flüchtling Anis A. aus Kreuzau vom Aachener Landgericht verurteilt worden. Die Kammer unter Vorsitz von Richter Markus Vogt sah es als erwiesen an, dass der aus Algerien stammende A. am 18. März dieses Jahres gegen 19.30 Uhr ein Sofa in der Flüchtlingsunterkunft in Brand gesetzt hatte.