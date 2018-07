Region - Ferienspiele im Aachener Tierpark

Region.

Thorsten will eigentlich nur Liebe, und Benni hat heute Hausarrest. Die wirklich wichtigen Dinge des Lebens lernen die sechs Neulinge bereits in der ersten Stunde auf dem Bauernhof des Tierparks Aachen. Meerschweinchenbock Benni will während des täglichen Freigangs immer ins Gehege der Damen hüpfen, deshalb muss er heute im Stall bleiben. Und auch bei Schafbock Thorsten handelt es sich um reine Liebesattacken, wenn er bockt. Dann will er nur eines: dass man ihn hinter den Ohren krault.