Maastricht - „Fashion My Religion!“: Maastrichter Modefestival „Fashionclash“ startet

Maastricht.

Kleider oder Kuchen? Beides kann Suchtpotenzial haben, beides kann man teilen. In diesem Sinne erhebt das 10. Maastrichter Modefestival „Fashionclash“ Mode zur Religion. Unter dem herausfordernden Motto „Fashion My Religion!“ geht es nicht nur um den schönen Schein, sondern auch um den Grundgedanken von Religion: das Zusammenkommen von Menschen, das Teilen in Gemeinschaft.