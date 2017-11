Falsche Microsoft-Mitarbeiter: Telefonbetrüger rufen in Städteregion an

Städteregion. Aktuell versuchen Betrüger wieder, Menschen in der Städteregion Aachen per Telefon übers Ohr zu hauen. Sie melden sich in englischer Sprache und geben vor, der heimische Computer sei von schädlichen Programmen befallen. Die Polizei der Städteregion warnte am Freitag davor und riet dazu, in so einem Fall sofort aufzulegen.

Mehr zum Thema

Die Betrüger geben sich als Mitarbeiter des Software-Konzerns Microsoft aus. Im Falle des betroffenen Computers müsse man sofort handeln. Die Kunden werden dann aufgefordert, Passwörter zu nennen. Letztendlich wollen die Täter mit dieser Masche an persönliche Daten und somit an Geld kommen.

Die Täter rufen mit falschen Rufnummern an. Am Freitag waren es die Telefonnummern 096433973 und 0208480717. Beide Rufnummern sind in Wahrheit nicht vergeben.

Die Polizei bittet Betroffene darum: „Sofort auflegen! Nicht in ein Gespräch verwickeln lassen! Keinen Rückruf vornehmen und keine weiteres Gespräch mit dieser Nummer annehmen!“