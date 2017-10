Sittard. Eine Radfahrerin ist am Freitagnachmittag von einem Lastwagen an einer Kreuzung in Sittard erfasst und tödlich verletzt worden. Wahrscheinlich befand sich die Frau im toten Winkel des Lkw-Fahrers.

Wie das niederländische Nachrichtenportal 1limburg.nl berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 15.45 Uhr an der Kreuzung Doctor Nolenslaan mit Gasthuisgraaf in Sittard. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Lkw-Fahrer die 44-jährige Frau auf dem Fahrrad übersehen und sie so beim Überqueren der Straße überrollt.

Es wurde ein Rettungshubschrauber gerufen, doch die Radfahrerin starb noch an der Unfallstelle aufgrund ihrer schweren Verletzungen.