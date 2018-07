Verviers - Explosion auf Fußballplatz fordert ein Todesopfer

Verviers.

Eine Explosion auf einem Fußballplatz in Verviers hat am Dienstagmorgen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach ersten Medienberichten hatte sich ein Mann im Mittelkreis des Platzes selbst in die Luft gesprengt. Das Vereinsgelände wurde von den Behörden abgeriegelt und nach weiterem Sprengstoff durchsucht.