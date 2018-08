Düsseldorf - Ex-Ordnungsdezernent: Loveparade war politisch gewollt

Düsseldorf.

Die Durchführung der Loveparade 2010 war nach Aussage des früheren Ordnungsdezernenten der Stadt Duisburg politisch gewollt. So sei er bei seinen Gesprächen mit einem ranghohen Beamten der damaligen Landesregierung in Düsseldorf „offen empfangen worden”, sagte der Zeuge am Dienstag im Loveparade-Prozess.