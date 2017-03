Ex-FH-Rektor Manfred Schulte-Zurhausen in Rente

Aachen. Das Rektorat der Fachhochschule Aachen hat den früheren Rektor Professor Manfred Schulte-Zurhausen in den Ruhestand verabschiedet. „Wir verdanken Ihnen den Erfolg im Hochschul-Ausbauprogramm, Sie haben das mit großer Energie vorangetrieben“, würdigte der jetzige Rektor Marcus Baumann die Verdienste seines Vorgängers.

„Die FH Aachen ist stolz auf Ihre Leistung, und sie ist Ihnen zu großem Dank verpflichtet.“ Der heute 65-jährige Schulte-Zurhausen leitete die Hochschule von 2005 bis 2009.

In diese Zeit fällt zum Beispiel die Umstellung auf Bachelor- und Master-Studiengänge, die Erhebung von Studienbeiträgen, der Aufbau des Campus Jülich und der Zuschlag für die FH im Wettbewerb zum Ausbau der Fachhochschulen in NRW.

Manfred Schulte-Zurhausen ist am 18. August 1951 in Gladbeck geboren worden. Er studierte Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften an der RWTH Aachen und promovierte dort 1981. 1989 wurde er zum Professor für das Fachgebiet BWL an der FH Aachen berufen. Von 1999 bis 2005 arbeitete er als Prorektor, bevor er 2005 die Leitung der Hochschule für vier Jahre übernahm. Danach lehrte und forschte er wieder an seinem Fachbereich für Wirtschaftswissenschaften an der FH.